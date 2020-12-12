Нарушения антиковидных мер выявили в ТЦ "Столица" в ТиНАО

20:32
Фото: ТАСС/Вова Жабриков
Нарушения антиковидных мер были обнаружены в торговом центре "Столица" в поселении Московский. Об этом заявил начальник управления торговли и услуг префектуры ТиНАО Чингиз Кочал-Ипа, сообщает Агентство "Москва".
"12 декабря сотрудниками префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов проведена проверка соблюдения требований указа мэра Москвы в торговом центре "Столица" (хозяйствующий субъект ООО "Первый"), расположенном по адресу: Москва, поселение Московский, улица Никитина, дом 2", – заявил Кочал-Ипа. По его словам, в ТЦ выявлены нарушения, связанные с использованием посетителями средств индивидуальной защиты.
В отношении управляющей компании ТЦ составили административные материалы по статье 20.6.1. КоАП РФ. Теперь дело рассмотрят 19 января в префектуре ТиНАО.
Ранее стало известно, что ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance в центре Москвы могут оштрафовать на 1 миллион рублей. Сотрудники ОАТИ также выявили в заведении антиковидные нарушения.
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