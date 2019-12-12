Движение в районе улицы Матросской Тишины ограничат 14 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта перекроют в районе улицы Матросской Тишины в субботу, 14 декабря. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Полное перекрытие движения в связи с проведением торжественных мероприятий будет действовать на участке улицы Матросской Тишины от улицы Барболина до улицы Гастелло", – указано в сообщении.

Кроме того, проезд будет закрыт на участке улицы 5-й Сокольнической – от улицы Барболина до улицы Гастелло. Все перечисленные ограничения вступят в силу в 9:00. Улицы откроют для автомобилей после 13:00.

В информационном центре подчеркнули, что на тех же участках ограничат парковочное пространство с 0:01 до 13:00.

Ранее замглавы департамента торговли и услуг Москвы Александр Иванов заявил, что часть улиц в центре столицы полностью перекроют на время праздничных гуляний в новогоднюю ночь. Кроме того, некоторые участки закроют заранее для установки площадок и аттракционов.

