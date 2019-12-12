ЦОДД рекомендует москвичам отказаться от автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобилистам лучше отказаться от поездок на автомобиле в вечерний час пик. В настоящее время движение на дорогах Москвы сильно осложнено. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Отмечается, что число машин в преддверии Нового года в Москве сильно увеличилось. Затрудняют движение ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе. Сейчас заторы наблюдаются в центральной части столицы.

"Движение на вылетных магистралях рабочее. Стабильно едут по направлению в область Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект, Ярославское и Ленинградское шоссе", – подчеркнули в ведомстве.

В ЦОДД посоветовали автомобилистам пользоваться метро, МЦК и МЦД. Если обойтись без машины не получится, то лучше перенести поездки на более позднее время.

Ранее специалисты рассказали, что первые дорожные заторы 2020 года ожидают москвичей с 13 января. Во время праздников проблем с движением на дорогах столицы не ожидается. Небольшие затруднения будут у мест массового скопления людей: у крупных торговых центров, в центре, у катков и цирков.

Кроме того, многие жители Москвы берут несколько дополнительных дней к отпуску после праздников и уезжают из города. Благодаря этому столичные дороги разгружаются.

