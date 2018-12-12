В метро покажут матчи Кубка Первого канала по хоккею

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В московском метрополитене покажут матчи Кубка Первого канала по хоккею, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию хоккея России.

Трансляции будут идти в прямом эфире на экранах в вагонах метро и вестибюлях.

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге с участием сборных России, Финляндии, Чехии и Швеции.

Летом 2018 года в московском метро показывали матчи чемпионата мира по футболу. Финальную игру между Хорватией и Францией посмотрели более 300 тысяч пассажиров.