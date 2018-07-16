Более 310 тысяч человек посмотрели финал ЧМ-2018 на экранах московской подземки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Финальный матч ЧМ-2018 между сборными командами Франции и Хорватии посмотрели более 310 тысяч пассажиров московского метрополитена. Онлайн-трансляцию игры можно было увидеть на 8720 экранах в 1896 вагонах метро. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.
"Экраны в метро имеют большое количество технических возможностей. Сейчас на них выводятся сообщения об изменениях в работе городского транспорта, оперативные новости и трансляции с матчей чемпионата мира", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Трансляция матчей проходила на всех линиях московской подземки, за исключением Филевской и первого участка Большой кольцевой линии. Для удобства пассажиров в каждом вагоне размещены по четыре HD-экрана с диагональю 21,5 дюйма или по восемь экранов с диагональю 15,6 дюйма в зависимости от модели вагона.
Чемпионат мира по футболу 2018 года завершился 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве. В финальном матче сборная команда Франции обыграла футболистов Хорватии со счетом 4:2 и второй раз в истории стала чемпионом мира.
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