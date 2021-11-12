Москвичам рекомендовали отложить поездки на автомобилях до 21:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заторы в Москве достигли 9 баллов. Это обусловлено плохими погодными условиями, гололедицей и завершением последнего рабочего дня недели, объяснили в Дептрансе.

"Если вы еще не выехали, рекомендуем отложить поездки на автомобилях до 21 часа. Сейчас лучше воспользоваться общественным транспортом: метро, МЦК, МЦД работают в штатном режиме", – говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Наиболее напряженная дорожная ситуация в настоящее время сохраняется на Садовом и Третьем транспортном кольце, 8-м километре внешней и 67-м километре внутренней стороны МКАД, а также на проспекте Мира, Варшавском и Ленинградском шоссе.

Кроме того, затруднено движение в сторону области на Волоколамском, Алтуфьевском и Рублевском шоссе.

Ранее в Дептрансе призвали водителей быть осторожными из-за возможного гололеда в пятницу вечером. В столице ожидается ледяной дождь. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и соблюдать дистанцию.

