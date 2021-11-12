Москвичам рекомендовали отложить поездки на автомобилях до 21:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заторы в Москве достигли 9 баллов. Это обусловлено плохими погодными условиями, гололедицей и завершением последнего рабочего дня недели, объяснили в Дептрансе.
"Если вы еще не выехали, рекомендуем отложить поездки на автомобилях до 21 часа. Сейчас лучше воспользоваться общественным транспортом: метро, МЦК, МЦД работают в штатном режиме", – говорится в официальном телеграм-канале ведомства.
Наиболее напряженная дорожная ситуация в настоящее время сохраняется на Садовом и Третьем транспортном кольце, 8-м километре внешней и 67-м километре внутренней стороны МКАД, а также на проспекте Мира, Варшавском и Ленинградском шоссе.
Кроме того, затруднено движение в сторону области на Волоколамском, Алтуфьевском и Рублевском шоссе.
Ранее в Дептрансе призвали водителей быть осторожными из-за возможного гололеда в пятницу вечером. В столице ожидается ледяной дождь. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и соблюдать дистанцию.
Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: