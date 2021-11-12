На водоемах Москвы заменили свыше 900 знаков безопасности

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В преддверии зимы на столичных водоемах заменили более 900 знаков безопасности. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" установили зимние "Выход на лед запрещен!" для предупреждения несчастных случаев. Отмечается, что места установки знаков подбираются таким образом, чтобы их было видно с любой точки берега.

"На Патриарших и Чистых прудах заменили по четыре знака, на Царицынских прудах – 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах – по 30 знаков. Знаки меняют дважды в год: в середине апреля и в ноябре", – говорится в сообщении.

Предстоящей зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке. Спасатели на воде и водолазы прошли сезонную подготовку. В частности, совершенствовали навыки спасения людей из ледяной полыньи, управления судами и оказания пострадавшим первой помощи.

Ранее в МЧС рассказали, что делать в случае падения в ледяную воду. В первую очередь, указали в ведомстве, требуется стабилизировать дыхание, раскинуть руки в сторону и попытаться зацепиться за кромку льда. В этом случае важно занять горизонтальное положение по направлению течения.