В МЧС предупредили об опасности весеннего льда

08:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты МЧС России напомнили гражданам об опасности весеннего льда. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве указали на его хрупкость.
"Не стоит испытывать судьбу, так как лед весной очень хрупкий и не издает характерного треска при провале под него. Настоятельно призываем граждан не выходить на лед, а родителям внимательно следить за своими детьми", – заявил представитель МЧС.
В ведомстве также рассказали, что делать при падении в воду. В первую очередь требуется стабилизировать дыхание, раскинуть руки в сторону и попытаться зацепиться за кромку льда, отметили специалисты. В этом случае важно занять горизонтальное положение по направлению течения.
Затем, по словам сотрудников МЧС, необходимо попытаться лечь грудью на лед и попробовать закинуть на него ноги. Если это удалось, дальше нужно ползти к берегу. На суше важно снять с себя одежду, в том числе нижнее белье, и выжать всю воду. Также не следует стоять босиком на льду или холодной земле.
Чтобы помочь попавшему в воду человеку, необходимо как можно скорее переодеть его в сухую одежду и доставить в теплое помещение. Дрожь покажет, что организм пострадавшего начал согреваться, заключили специалисты.
Накануне мужчина утонул, спасая собаку в парке "Торфянка" в Лосиноостровском районе Москвы. Животное провалилось под лед.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: