В МЧС предупредили об опасности весеннего льда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты МЧС России напомнили гражданам об опасности весеннего льда. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве указали на его хрупкость.

"Не стоит испытывать судьбу, так как лед весной очень хрупкий и не издает характерного треска при провале под него. Настоятельно призываем граждан не выходить на лед, а родителям внимательно следить за своими детьми", – заявил представитель МЧС.

В ведомстве также рассказали, что делать при падении в воду. В первую очередь требуется стабилизировать дыхание, раскинуть руки в сторону и попытаться зацепиться за кромку льда, отметили специалисты. В этом случае важно занять горизонтальное положение по направлению течения.

Затем, по словам сотрудников МЧС, необходимо попытаться лечь грудью на лед и попробовать закинуть на него ноги. Если это удалось, дальше нужно ползти к берегу. На суше важно снять с себя одежду, в том числе нижнее белье, и выжать всю воду. Также не следует стоять босиком на льду или холодной земле.

Чтобы помочь попавшему в воду человеку, необходимо как можно скорее переодеть его в сухую одежду и доставить в теплое помещение. Дрожь покажет, что организм пострадавшего начал согреваться, заключили специалисты.

Накануне мужчина утонул, спасая собаку в парке "Торфянка" в Лосиноостровском районе Москвы. Животное провалилось под лед.

