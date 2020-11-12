Главные памятники столицы помыли в преддверии зимы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице в преддверии зимнего сезона службы комплекса городского хозяйства провели последнюю промывку памятников. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Как уточняется, специалисты очистили и промыли 18 объектов, в том числе памятники Петру I и князю Владимиру, Триумфальную арку и монумент Победы на Поклонной горе.
По словам Бирюкова, технология промывки зависит от материала и состояния объекта.
"Титановые памятники, например, обрабатывают нейтральным раствором, а гранитные – щелочным или кислотным, чтобы удалить солевые разводы. Перед промывкой специалисты проверяют, нет ли на монументе повреждений и ржавчины, проводят фотофиксацию объекта", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
По его словам, памятники моют и вручную, и с помощью спецтехники.
Ранее в столице завершились работы по консервации городских фонтанов на время холодов. По словам представителя мэрии, процесс происходит в несколько этапов. Сначала из системы сливают воду, затем промывают чаши и скульптуры фонтанов. Кроме того, необходимо продуть трубопроводы, прочистить фильтры, а также демонтировать подводные фонари.
1 ноября в столице все дороги и тротуары промыли со специальным шампунем в рамках подготовки к зиме. Как рассказывал Бирюков, в недоступных для техники местах промывку выполняют вручную. Вторую промывку проводят обычной водой.
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