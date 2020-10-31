Столичные дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в воскресенье, 1 ноября, все дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Вице-мэр добавил, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную. Вторую промывку проведут обычной водой.

По словам Бочкарева, средство помогает удалить с дорожных покрытий мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Состав шампуня безопасен, средство разлагается в почве, добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что специалисты также дезинфицирующими средствами обработали автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, станции метро, остановки общественного транспорта и другие места массового скопления людей. Меры предприняты для профилактики распространения коронавируса. Всего в мероприятиях было задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

