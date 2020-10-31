Столичные дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в воскресенье, 1 ноября, все дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Вице-мэр добавил, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную. Вторую промывку проведут обычной водой.
По словам Бочкарева, средство помогает удалить с дорожных покрытий мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Состав шампуня безопасен, средство разлагается в почве, добавил заммэра.
Ранее сообщалось, что специалисты также дезинфицирующими средствами обработали автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, станции метро, остановки общественного транспорта и другие места массового скопления людей. Меры предприняты для профилактики распространения коронавируса. Всего в мероприятиях было задействовано более 12 тысяч различных распылителей.
В столице начали проводить дезинфекцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: