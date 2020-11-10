Коммунальщики поливают дороги в дождь в рамках регламента – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники столичных коммунальных служб поливают дороги в дождь в рамках соответствующего регламента, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Когда идет дождь, то размокают все выбросы из автомобилей, что появляются на асфальте, и дополнительно при помощи водяной струи все это смывается в ливнестоковую канализацию, а затем уходит на очистку. Это сделано специально для того, чтобы наш город был чистым", – рассказал Бирюков в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, за последние 10–15 лет удалось избавиться от пыли и грязи на дорогах в городе.

"Вспомним – 10–15 лет назад зимой на дороге пыль стоит, а сегодня никто не скажет, что у нас есть пыль в городе и грязь, потому что есть система уборки и есть контроль", – пояснил Бирюков.

1 ноября в столице все дороги и тротуары промыли со специальным шампунем в рамках подготовки к зиме. Как рассказывал Бирюков, в недоступных для техники местах промывку выполняют вручную. Вторую промывку проводят обычной водой.

По словам Бирюкова, средство помогает удалить с дорожных покрытий мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Состав шампуня безопасен, средство разлагается в почве.

