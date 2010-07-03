Дворец водных видов спорта в "Лужниках" не планирует проводить соревнования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дворец водных видов спорта в "Лужниках" не планирует проводить соревнований на своей территории. Об этом сообщил управляющий Дворца Александр Долгов.

По его словам, там даже не будут устанавливать трибуны.

"Этот объект строился, не учитывая проведения соревнований, то есть мы хотим дать возможность тренироваться профессионалам и любителям на нашем объекте и не закрывать его из-за соревнований", – приводит слова Долгова Агентство "Москва".

По его словам, средняя посещаемость комплекса составит от 4,5 тысячи до 6 тысяч человек в день, а максимальная вместимость – 10 тысяч посетителей в день.

Долгов также рассказал, что администрация Дворца водных видов спорта на территории "Лужников" ведет переговоры о возможности оплаты посещения транспортной картой "Тройка".

Как сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Лужники", открытие Дворца водных видов спорта запланировано на 17 ноября текущего года.

В состав нового аквакомплекса входят девять горок общей протяженностью 1,3 километра с многочисленными водными аттракционами, два бассейна на 25 метров и один на 50 метров, а также сауны, соляная стена, интерактивная детская зона, фитнес-центр и боксерский клуб.

Над зоной отдыха расположена крыша-трансформер. Благодаря такой конструкции кровли в теплую солнечную погоду посетители смогут позагорать на лежаках прямо в здании комплекса. Площадь объекта занимает более 50 тысяч квадратных метров.

"Москва в цифрах": строительство в "Лужниках"

Ранее сообщалось о завершении монтажа монолитных конструкций ледового дворца "Кристалл" в "Лужниках". Объект введут в эксплуатацию в 2020 году.

Площадь ледового дворца "Кристалл" составляет 24,5 тысячи квадратных метров. Его строят за счет инвестора для любителей хоккея и фигурного катания на месте старого комплекса. Здание будет состоять из трех надземных и одного подземного этажей.

В конце августа заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о завершении работ по монтажу металлоконструкций кровли ледового дворца. Он уточнил, что реконструкция здания ведется в соответствии с графиком.