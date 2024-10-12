В Москве завершился сезон работы фонтанов

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Сезон работы фонтанов завершился в Москве. Специалисты промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, сообщил заммэра в правительстве столицы Петр Бирюков.

Специалисты демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период.

По словам заммэра, насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток.



"Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно – единственный в Москве, который закрывают надувным куполом", – сказал Бирюков.

Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.



Заммэра добавил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону. Специалисты проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

Между тем промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем организовали в Москве. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Средство, которое применяется, является безопасным для людей и окружающей среды. Оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

