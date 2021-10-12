Бочкарев: около 36 тыс человек начнут переселение по программе реновации в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В 2021 году около 36 тысяч москвичей начнут расселять по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.
"В четвертом квартале 2021 года по программе реновации было запланировано расселение девяти тысяч жителей из 59 домов в 20 стартовых новостроек. За счет приближения сроков передачи под заселение жилых домов, возведенных Фондом реновации, с 2022 на 2021 год, в четвертом квартале этого года появится возможность организовать расселение 15 тысяч участников программы", – отметил Бочкарев.
Он уточнил, что в 2021 году общее число передаваемых под заселение стартовых домов составляет более 70.
По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, планы по расселению в текущем году уже выполнены на 70%. По итогам третьего квартала около 21 тысячи жителей из 135 домов переехали в 50 новостроек.
Ранее Бочкарев сообщил, что расселение по программе реновации осуществляется в 60 районах Москвы. Всего с начала программы начато расселение почти 55 тысяч горожан, больше 40 тысяч человек уже завершили переезд.
Первый переезд по реновации начнется в районе Зюзино уже в октябре
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