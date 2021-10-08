Бочкарев: переселение по программе реновации идет в 60 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расселение по программе реновации осуществляется в 60 районах Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С момента начала реализации программы под заселение переданы 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов", – отметил он.

По словам Бочкарева, всего с начала программы реновации начато расселение почти 55 тысяч горожан, больше 40 тысяч человек уже завершили переезд, а в течение этого года запланировано начать расселение еще 30 тысяч москвичей.

На сегодняшний день в рамках программы реновации построено и введено в эксплуатацию 155 домов площадью 2 миллиона квадратных метров. Более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования и строительства, добавил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее в Юго-Западном административном округе столицы ввели в эксплуатацию четыре жилых дома по программе реновации.

Два из них расположены на Керченской улице в районе Зюзино, еще по одному – в Обручевском районе и в Конькове. Каждый построен по индивидуальному проекту, в квартирах выполнена улучшенная отделка.