Бочкарев: переселение по программе реновации идет в 60 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Расселение по программе реновации осуществляется в 60 районах Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"С момента начала реализации программы под заселение переданы 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов", – отметил он.
По словам Бочкарева, всего с начала программы реновации начато расселение почти 55 тысяч горожан, больше 40 тысяч человек уже завершили переезд, а в течение этого года запланировано начать расселение еще 30 тысяч москвичей.
На сегодняшний день в рамках программы реновации построено и введено в эксплуатацию 155 домов площадью 2 миллиона квадратных метров. Более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования и строительства, добавил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Ранее в Юго-Западном административном округе столицы ввели в эксплуатацию четыре жилых дома по программе реновации.
Два из них расположены на Керченской улице в районе Зюзино, еще по одному – в Обручевском районе и в Конькове. Каждый построен по индивидуальному проекту, в квартирах выполнена улучшенная отделка.
Собянин осмотрел новостройку программы реновации в Хорошёво-Мнёвниках
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