В Москве создадут методики для жителей в случаях нарушения капитального ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Мосгордумы Александр Козлов анонсировал создание методик для жителей на случай, если капитальный ремонт в доме проводится с нарушениями. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам представителя столичного парламента, за основу были взяты случаи с жилыми домами 27/1 и 29/1 по улице Дежнева. В первой ситуации требуется замена фасада, во второй необходимо создать рабочую группу по определению масштабов предстоящих работ.

"Именно на основе подобных конкретных кейсов мы намерены создать методики, как жителям действовать в подобных случаях. Уверен, эти пошаговые конкретные схемы будут востребованы не только в Москве, но и в других регионах", – подчеркнул Козлов.

Отмечается, что горожане смогут более осознанно влиять на ход ремонта благодаря проекту "Капремонт". По словам секретаря Московского городского регионального отделения "Единой России" Андрея Метельского, у жителей столицы появятся реальные рычаги воздействия на случай нарушений процедуры.

"Есть множество рычагов воздействия на ситуацию, которые существуют в теории, оформлены документально, но не работают. В основном потому, что жители, заинтересованные в качественном капремонте, просто о них не знают. А значит, нужна просветительская и разъяснительная работа", – подчеркнул куратор "Капремонта" по СВАО, депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Проект "Капремонт" представит конкретные, ограниченные во времени сроки проведения работ по капитальному ремонту. Помимо этого, платформа предложит типовые практические решения по наиболее часто встречающимся конфликтным ситуациям.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы ранее опубликовал интерактивную карту с планами работ на 2022 год. В базу данных внесены все административные округа столицы.

