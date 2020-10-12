В Москве создадут методики для жителей в случаях нарушения капитального ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Мосгордумы Александр Козлов анонсировал создание методик для жителей на случай, если капитальный ремонт в доме проводится с нарушениями. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам представителя столичного парламента, за основу были взяты случаи с жилыми домами 27/1 и 29/1 по улице Дежнева. В первой ситуации требуется замена фасада, во второй необходимо создать рабочую группу по определению масштабов предстоящих работ.
"Именно на основе подобных конкретных кейсов мы намерены создать методики, как жителям действовать в подобных случаях. Уверен, эти пошаговые конкретные схемы будут востребованы не только в Москве, но и в других регионах", – подчеркнул Козлов.
Отмечается, что горожане смогут более осознанно влиять на ход ремонта благодаря проекту "Капремонт". По словам секретаря Московского городского регионального отделения "Единой России" Андрея Метельского, у жителей столицы появятся реальные рычаги воздействия на случай нарушений процедуры.
"Есть множество рычагов воздействия на ситуацию, которые существуют в теории, оформлены документально, но не работают. В основном потому, что жители, заинтересованные в качественном капремонте, просто о них не знают. А значит, нужна просветительская и разъяснительная работа", – подчеркнул куратор "Капремонта" по СВАО, депутат Мосгордумы Игорь Бускин.
Проект "Капремонт" представит конкретные, ограниченные во времени сроки проведения работ по капитальному ремонту. Помимо этого, платформа предложит типовые практические решения по наиболее часто встречающимся конфликтным ситуациям.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы ранее опубликовал интерактивную карту с планами работ на 2022 год. В базу данных внесены все административные округа столицы.
В Москве продолжается капитальный ремонт поликлиник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: