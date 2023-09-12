Просветительские встречи для школьников подготовили учреждения культуры Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый сезон просветительско-развлекательных мероприятий в столичных библиотеках, культурных центрах и музеях стартует уже в сентября. Посетителей ждут лекции, тематические программы, мастер-классы и экскурсии, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в культурном центре "Вдохновение" гостей ожидают встречи клуба игры в го "Сите". Они пройдут 18 и 25 сентября, а также 2 и 9 октября в 19:00. Необходима предварительная регистрация. А центральная библиотека № 70 имени Шолохова 14 сентября в 14:00 проведет лекцию "Загадочный Китай, или Путешествие по стране". Вход свободный.

Стать участником интерактивной программы по сказочной повести Лии Гераскиной "В Стране невыученных уроков" можно 16 сентября в 11:30 в библиотеке № 37. Произведение повествует о приключениях нерадивого школьника Вити Перестукина в сказочной стране, где оживают его неверно выполненные домашние задания.

Центр Гиляровского представит программу к выставке "Как найти грифона", которая состоится 19 сентября в 19:00. На лекциях расскажут, как и когда появились летописи, зачем в них картинки и многое другое. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

21 сентября в 14:00 в культурном центре "Лидер" состоится осенний сезон игр "Брейн-ринг". Первое состязание посвятят Москве. Ребята проверят, насколько хорошо они знают столицу, а также узнают новые интересные факты. А 23 сентября в 17:00 гости смогут посетить библиотеку № 42 имени Платонова, где в рамках нового проекта "Территория права" пройдет круглый стол с участием историка Марии Кабановой.

Дом культуры "Гайдаровец" организует мастер-класс "Первоначальные основы игры на гитаре", который начнется 23 сентября в 17:00. А стать участником литературно-музыкальной программы "Читаем классику" можно будет 29 сентября в 18:00 в культурном центре имени Астахова. На встрече прозвучат отрывки из произведений "Капитанская дочка" Александра Пушкина и "Война и мир" Льва Толстого.

30 сентября в 17:00 библиотека № 77 организует экологический квест "Песнь льда и пламени". Он будет посвящен вопросам глобального потепления и борьбы с изменениями климата. Кроме того, посетить интерактивную лекцию Кристины Беленькой об истории звукозаписи пригласили 1 октября в 15:00 в театральной гостиной Дома Гоголя. Гости узнают, чем отличается граммофон от патефона, какие существуют форматы звукозаписи и многое другое.

4 октября в 17:00 в литературной гостиной библиотеки № 218 для учеников состоится интеллектуальная игра "Библиоквиз", посвященная Всемирному дню защиты животных. Вход свободный.

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