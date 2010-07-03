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18:42

Площадку фестиваля "Круг света" перенесли

город фестивали

18:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадка фестиваля "Круг света" у Музея Победы в этом году будет закрыта для посетителей. Там ведутся работы по замене плитки в связи с подготовкой к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте фестиваля.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, задача благоустройства в этом месте – воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка.

Таким образом, видеомэппинговое представление "Космическая одиссея" и VJ-шоу перенесут на другую площадку, расположенную на проспекте Академика Сахарова.

У Музея Победы будут присутствовать только представители жюри и участники Международного конкурса "Арт Вижн" для просмотра работ номинантов на конкурс, подведения итогов и выбора победителей.

Девятый фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября. Конкурсные работы представят 36 команд из 20 стран, которые прошли в финал "Арт Вижн". Впервые площадками фестиваля станут проспект Академика Сахарова и Политехнический музей.

Открытие фестиваля состоится 20 сентября на Гребном канале. В световом мюзикле "Семь нот" расскажут несколько историй о человеческих переживаниях. Также запланирован 15-минутный фейерверк. 21 и 22 сентября на Гребном канале состоятся повторные показы мюзикла.

С 20 по 24 сентября на Театральной площади пройдут показы 5-минутной световой новеллы, посвященной Году театра. Экраном послужат фасады трех театров – Большого, Малого и РАМТ. В эти же дни в "Коломенском" покажут световые инсталляции "Джинн", "Приключения Алисы" и "Дрессировщик времени".

Организаторы фестиваля заявили, что планируют найти площадки в ТиНАО для проведения следующего фестиваля. В этом году фестиваль посетят 3 миллиона человек.

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