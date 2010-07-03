Вход на площадку Музея Победы во время фестиваля "Круг света" могут ограничить

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Организаторы фестиваля "Круг света" предупредили, что вход для зрителей на площадку Музея Победы может быть ограничен из-за ремонта, который проходит на Площади Победы. Об этом сообщила президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева на пресс-конференции.
"У нас была информация о том, что будет реконструкция площадки, поэтому в первую очередь мы должны провести конкурс "Арт Вижн", – приводит ее слова ТАСС.
По словам заместителя директора Центрального музея Великой Отечественной войны Федора Смуглина, музей уже во второй раз будет принимать участие в фестивале "Круг света".
"В прошлом году на площадку на Площадь Победы пришли более 35 тысяч зрителей. В этом году музей впервые станет площадкой международного конкурса "Арт Вижн", зрители увидят лучшие творческие работы в номинации "Модерн", их представят 16 участников из 12 стран", – сказал Смуглин.
Фестиваль "Круг света" будет проходить в столице с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках. Впервые площадками фестиваля станут проспект Академика Сахарова и Политехнический музей.
Открытие фестиваля состоится 20 сентября на Гребном канале. В световом мюзикле "Семь нот" расскажут несколько историй о человеческих переживаниях. Также запланирован 15-минутный фейерверк. Шоу зрители смогут смотреть как со стороны стационарных трибун, так и с косы канала. Над каналом возведут специальную конструкцию, на которой размещены свет и огненные горелки и которая одновременно послужит экраном для видеопроекции.
21 и 22 сентября на Гребном канале состоятся повторные показы мюзикла.
С 20 по 24 сентября на Театральной площади пройдут показы 5-минутной световой новеллы, посвященной Году театра. Экраном послужат фасады трех театров – Большого, Малого и РАМТ. В эти же дни в "Коломенском" покажут световые инсталляции "Джинн", "Приключения Алисы", "Дрессировщик времени".
Подробная информация о площадках и мероприятиях IX Московского международного фестиваля "Круг света" опубликована на сайте.
Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику проецирования на объектах. Фасады зданий-символов России и знаковые места столицы предстают в роли холстов для масштабных и красочных видеопроекций. Под эгидой фестиваля "Круг света" проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".
Фестиваль "Круг света"
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