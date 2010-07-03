Экс-ведущий "МузОбоза" Иван Демидов возглавит "Зарядье" – СМИ

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Известный российский ведущий, режиссер и продюсер Иван Демидов возглавит столичный парк "Зарядье".
"Да, это так", – сообщил ТАСС источник в мэрии Москвы.
"Такие перестановки предполагаются", – рассказали источники РИА Новости в ответ на вопрос, станет ли Демидов руководителем "Зарядья", а Павел Трехлеб – главой Парка Горького.
Демидов получил известность как ведущий программы "МузОбоз". В 2012-2013 годы был заместителем министра культуры РФ, курировал поддержку кинематографа. С 2009 года по январь 2010 года – ответственный секретарь Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России; оставался членом комиссии до ее ликвидации. Сейчас является главой Фонда развития современного искусства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в течение месяца Павел Трехлеб, который сейчас является директором "Зарядья", возглавит Парк Горького, сменив руководителя "Мосгорпарка" Вячеслава Дунаева. Место в "Зарядье" окажется вакантным.
Парк на месте снесенной гостиницы "Россия" открыли в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября 2017 года. Первыми его посетителями стали Владимир Путин и Сергей Собянин, а также журналисты, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей.
Общая площадь парка – 130 тысяч квадратных метров. Растительность парка отражает разнообразие флоры четырех климатических зон России: леса, тундры, степи и заливных лугов. Для этого здесь было высажено 600 деревьев и восемь тысяч кустарников. В каждой зоне с помощью особых технологий поддерживается отдельный микроклимат. На набережной Москвы-реки появился причал для прогулочных судов с прямым выходом к парку через подземный тоннель, смотровая площадка "парящий мост" и ледяная пещера, где даже летом поддерживается зимняя температура.
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