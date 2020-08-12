Четыре нежилых помещения на Ленинградском проспекте выставлены на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Четыре нежилых помещения на Ленинградском проспекте выставили на торги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что все они находятся рядом с метро. По его словам, это обеспечит высокую проходимость людей и быструю окупаемость вложенных в помещения средств.

Самое большое из них расположено на третьем этаже дома по адресу Ленинградский проспект, дом 57. Также в нем продается помещение, расположенное на цокольном этаже. Его площадь составляет 90,5 квадратных метра.

Здание, в котором находятся данные помещения, было построено в 1920 году. Оно расположено возле станции метро "Аэропорт".

Помимо этого, в здании кирпичного дома 1940 года продается антресоль. Она расположена на первом этаже, ее площадь составляет 40,3 квадратных метра. Помещение находится в здании по адресу Ленинградский проспект, дом 18. Оно расположено в шаговой доступности от станции метро "Белорусская".

Четвертое помещение находится в здании рядом со станцией "Сокол" по адресу Лениградский проспект, дом 77, корпус 3. Выставленное на аукцион место представляет собой подвал площадью 203,7 квадратных метра. Здание расположено недалеко от станции метро "Сокол".

В настоящий момент по всем лотам ведется заявочная компания. Для одного из них срок приема заявок истекает 23 сентября. На остальные лоты подавать заявления можно до 30 сентября. Торги назначены на 1 и 8 октября.

Ранее были выставлены на аукцион шесть земельных участков в ТиНАО. Речь идет об их аренде под строительство индивидуального жилья. Участки расположены в поселениях Роговском, Щаповском и Новофедоровском.