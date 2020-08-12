Свыше 500 тыс записей внесли через приложение в "Дневник здоровья" электронной медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 500 тысяч записей с данными о показателях состояния организма внесли жители столицы в раздел "Дневник здоровья" электронной медицинской карты. Сведения пациентов передавались через приложение "ЕМИАС Коннект", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По информации пресс-службы Комплекса социального развития, это в шесть раз больше, чем количество записей, сделанных вручную на mos.ru. Стало известно, что чаще всего горожане передают информацию о пульсе – получено более 280 тысяч записей.

Функция "Дневник здоровья" в электронной медкарте стала доступна 27 марта. При этом с 26 июня функция появилась и в мобильной версии электронной медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО". В "Дневник здоровья" москвичи могут внести данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови. В дальнейшем указанные данные помогают врачу составить более полную картину о здоровье пациента.

Кроме того, есть возможность синхронизации электронных дневников здоровья Apple Health и Google Fit.

Электронная медицинская карта на портале нужна, чтобы люди оперативно получали информацию о состоянии здоровья. В частности, в ней доступны результаты лабораторных и радиологических исследований с прошлого года. Еще там можно найти протоколы осмотров врачей в поликлинике с 2017 года.

Доступ к разделу "Медкарта" в приложении для смартфонов есть у пользователей старше 15 лет с московским полисом ОМС. Пройти регистрацию и подать заявку, необходимую для открытия доступа к карте, можно через mos.ru.

Ранее стало известно, что в ЕРИС загружены 2,5 миллиона рентгенологических и радиологических исследований. Так, описание исследования размещают в электронной медицинской карте и оно отображается в личном кабинете на Портале городских услуг.