В столичных центрах соцобслуживания встретят Медовый Спас и проведут ретродискотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центрах социального обслуживания столицы с 12 по 17 августа пройдут сразу несколько мероприятий, о главных из них рассказал портал мэра и правительства Москвы.

В центре "Троицкий" 12 августа в рамках программы клуба любителей живописи "Пространство и цвет" пройдет открытый мастер-класс "Пленэр на Сиреневом". Начало в 12:00. Филиал "Бутырский" социального центра "Алексеевский" 12 августа проведет литературно-музыкальную встречу "Медовый Спас". В этот день начинается сбор и освящение меда.

Территориальный центр "Южнопортовый" 13 августа организует интеллектуальный поединок "Знания – сила". Победителем станет участник, давший больше всего правильных ответов на 20 вопросов. В этот же день в центре соцобслуживания "Ново-Переделкино" пройдет спортивно-игровой праздник "Физкульт-ура!" – гости парка "Буратино" смогут поучаствовать в турнирах, эстафетах и марафонах.

На 14 августа в центре "Бескудниково" запланирована премьера спектакля "Праздник фонариков в Японии", подготовленного студией "Возрождение". Герои сказки "Красная шапочка" будут танцевать на японский лад с веерами и фонариками, петь песни и читать стихи, а также рассказывать интересные подробности о Стране восходящего солнца.

Центр "Алексеевский" 14 августа устроит мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству "Своими руками". При помощи различных техник гости будут учиться создавать сувениры. 15 августа центр "Бабушкинский" проведет ретродискотеку "Любимая пластинка" в сквере по Олонецкому проезду с хитами прошлых лет.

16 августа в парке "Братеевская пойма" ожидается праздник "Пришли Спасы – готовь припасы". Для посетителей организуют игры, викторины и концерт. Также гостям расскажут о традициях Медового Спаса, приметах и обычаях. Кроме того, там устроят чаепитие с разными сортами меда. 17 августа центр "Сокольники" подготовит праздник по случаю Дня Государственного флага России. Гостей ждет развлекательно-познавательная программа с участием профессиональных артистов.