Яна Чурикова обследовалась в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Телеведущая Яна Чурикова прошла обследование в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Мне раньше казалось, что для того чтобы пройти такую диспансеризацию – сделать и кардиограмму, и анализы крови, и из пальца и из вены, – нужно было день убить. Сейчас я провела 42 минуты, мило болтая с докторами, – и ЭКГ сделали, и индекс массы тела посчитали", – рассказала Чурикова.

Телеведущая отметила вежливость медперсонала и предложила установить шатер здоровья на Красной площади. Она также отметила, что обследование своего здоровья необходимо проводить на регулярной основе, чтобы это вошло уже в некую привычку.

"Это как чистить зубы по утрам, как выпивать норму воды в день. "Здоровая Москва" – это умная Москва, это осознанная Москва", – цитирует пресс-служба Чурикову.

Сейчас в парках функционируют 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.

Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.

