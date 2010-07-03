Росреестр наложил штрафы на сумму более 40 млн рублей

Сотрудники Росреестра за первую половину 2019 года наложили штрафы, общая сумма которых составила более 40 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Управление Росреестра по Московской области в рамках выполнения функций по государственному земельному надзору в первом полугодии 2019 года выявило на территории Подмосковья 2 тысячи 422 нарушения земельного законодательства, что на 21,1 процента больше прошлогоднего показателя", – рассказали в Росреестре.
Уточняется, что сотрудники ведомства провели в два раза меньше проверок, чем за такой же период прошлого года. Их количество с 1,3 тысячи сократилось до 625. При этом сумма штрафов возросла.
"Так, государственными инспекторами Управления в первом полугодии 2019 года наложено штрафов на сумму более 42,3 миллиона рублей, что на 25,9 процента больше прошлогоднего показателя", – заключили в пресс-центре.
Ранее в Росреестре рассказали об упрощении оформления прав на квартиры в новостройках. По новым правилам гарантом прав обеих сторон будет выступать банк.
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