Росреестр наложил штрафы на сумму более 40 млн рублей

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Сотрудники Росреестра за первую половину 2019 года наложили штрафы, общая сумма которых составила более 40 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Управление Росреестра по Московской области в рамках выполнения функций по государственному земельному надзору в первом полугодии 2019 года выявило на территории Подмосковья 2 тысячи 422 нарушения земельного законодательства, что на 21,1 процента больше прошлогоднего показателя", – рассказали в Росреестре.

Уточняется, что сотрудники ведомства провели в два раза меньше проверок, чем за такой же период прошлого года. Их количество с 1,3 тысячи сократилось до 625. При этом сумма штрафов возросла.

"Так, государственными инспекторами Управления в первом полугодии 2019 года наложено штрафов на сумму более 42,3 миллиона рублей, что на 25,9 процента больше прошлогоднего показателя", – заключили в пресс-центре.

Ранее в Росреестре рассказали об упрощении оформления прав на квартиры в новостройках. По новым правилам гарантом прав обеих сторон будет выступать банк.