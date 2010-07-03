Москвичей предупредили о росте мошенничества при аренде жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Управление Росреестра по Москве выявило мошенническую схему при сдаче жилья в аренду. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе рассказали, что в конце апреля к ним обратилась женщина, которая владеет квартирой на Фрунзенской набережной. Женщина заключила договор аренды на длительный срок, однако спустя два месяца обнаружила в интернете объявление о продаже собственной квартиры.
Продавцом выступал арендатор, он предлагал продажу квартиры по доверенности от собственника. При этом женщина никакой доверенности не оформляла. Дополнительную информацию мошенники взяли из ранее опубликованных объявлений.
Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов призвал всех собственников быть максимально внимательными при сдаче в аренду собственной квартиры. Он посоветовал москвичам тщательно проверять удостоверяющие личность документы арендаторов.
"Если речь идет о длительной аренде – больше года – в этом случае надежнее будет зарегистрировать договор в Росреестре. В качестве профилактических мер мы также рекомендуем эпизодически просматривать популярные интернет-порталы и базы недвижимости с объявлениями о возможной купле-продаже своих объектов", – заявил Майданов.
Ранее аналитики компании Savills назвали самые дорогие для аренды квартир районы Москвы. По их подсчетам, ценовое первенство по-прежнему принадлежит району Арбат – Кропоткинская, где ставки аренды не опускаются ниже 360 тысяч рублей в месяц.
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