Определены города с самым дорогим жильем

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Названы 10 городов мира с самым дорогим жильем. Исследование провела компания Knight Frank, передает РИА Новости.

Первое место в рейтинге занимает Гонконг. В прошлом году квадратный метр там в среднем стоил 45,76 тысячи долларов. За последние пять лет самой дорогой недвижимость в китайском городе была в 2016 году. Тогда "квадрат" в среднем стоил 303 тысячи долларов.

Вторую строчку занял Лондон с ценой 32,5 тысячи долларов за квадратный метр. На третьем месте Нью-Йорк с 32,2 тысячи долларов. Российская же столица не вошла даже в первую десятку рейтинга.

Ранее сообщалось, что цена самой дорогой сдаваемой в аренду московской квартиры в апреле составила 650 тысяч рублей в месяц. С марта максимальная арендная ставка в столице выросла на 100 тысяч рублей. В этом месяце за 650 тысяч предлагали снять пятикомнатную квартиру в 1-м Зачатьевском переулке, рядом со станцией метро "Кропоткинская".

Площадь самой дорогостоящей квартиры в аренду достигает 215 квадратных метров. Там есть три спальни, две гардеробные, кабинет, выделенная кухонная зона и четыре санузла. Отмечается, что элитное жилье полностью меблировано и укомплектовано бытовой техникой. В цену аренды также включили одно машино-место на подземной автостоянке.

Аналитики компании Savills назвали самые дорогие для аренды квартир районы Москвы. По их подсчетам, ценовое первенство по-прежнему принадлежит району Арбат – Кропоткинская, где ставки аренды не опускаются ниже 360 тысяч рублей в месяц.