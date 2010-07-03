Названа цена самой дорогой столичной квартиры в аренду

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Цена самой дорогой сдаваемой в аренду московской квартиры в апреле составила 650 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте компании "Инком-Недвижимость".

По данным компании, с марта максимальная арендная ставка в столице выросла на 100 тысяч рублей. В этом месяце за 650 тысяч предлагали снять пятикомнатную квартиру в 1-м Зачатьевском переулке, рядом со станцией метро "Кропоткинская". Как уточнили в "Инком-Недвижимости", площадь самой дорогостоящей квартиры в аренду достигает 215 квадратных метров. Там есть три спальни, две гардеробные, кабинет, выделенная кухонная зона и четыре санузла. Отмечается, что элитное жилье полностью меблировано и укомплектовано бытовой техникой. В цену аренды также включили одно машино-место на подземной автостоянке.

Вторым в рейтинге самых дорогостоящих арендных квартир стал лот со ставкой 500 тысяч рублей в месяц. По информации компании "Инком-Недвижимость", речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 161 квадратный метр. Квартиру сдают только с комнатами и кухней – без обстановки.

Третье место в списке заняла двухкомнатная квартира за 450 тысяч рублей в месяц. Она расположена на 64-м этаже небоскреба "Око" в деловом центре "Москва-Сити". "Двушку" с шикарным видом, студией и спальней, общей площадью 115 квадратных метров, предлагают арендовать вместе с мебелью и бытовой техникой. Кроме того, там установлено панорамное остекление.

Ранее аналитики компании Savills назвали самые дорогие для аренды квартир районы Москвы. По их подсчетам, ценовое первенство по-прежнему принадлежит району Арбат – Кропоткинская, где ставки аренды не опускаются ниже 360 тысяч рублей в месяц. В прошлом году именно в этом районе заключили три из десяти сделок с самыми высокими бюджетами, отметили эксперты Savills. Самую дорогую квартиру сдали в аренду за 1 миллион рублей за месяц.

В рейтинге городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью Москва заняла 13-е место. С июня 2017 по июнь 2018 года российская столица поднялась в списке на две позиции. По словам специалистов, за 1 миллион долларов в Москве можно было купить 83 квадратных метра элитной недвижимости.