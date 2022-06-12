По меньшей мере 42 тысячи человек присутствуют на концерте в честь Дня России в Москве

19:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На концерте в честь Дня России в Москве присутствует около 42 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
"По состоянию на 18:00 часов на праздничном концерте присутствуют 42 тысячи зрителей. Охрана общественной безопасности и обеспечение общественного порядка будет продолжена до окончания всех запланированных мероприятий", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований поддерживают правопорядок во время проведения праздничных мероприятий.
Уточняется, что серьезных правонарушений допущено не было.
Ранее сообщалось, что Порядок на мероприятиях в честь Дня России в Москве обеспечат свыше 4,4 тысячи сотрудников столичных служб и ведомств.
Уточняется, что среди них – порядка 2,5 тысячи сотрудников полиции, около 900 росгвардейцев и более 1 тысячи народных дружинников.
Сотрудники полиции и Росгвардии будут дежурить в контрольно-пропускных пунктах, через которые посетители будут проходить на праздничные мероприятия. Пункты будут оборудованы 150 арками с металлодетекторами, а сотрудники получат 2,5 тысячи ручных металлодетекторов.
На Красной площади начался концерт в честь Дня России
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