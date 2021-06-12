Спорткомплекс с уникальным биатлонным тиром появился в Митине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объявил о вводе в эксплуатацию нового спорткомплекса в районе Митино. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.
Как рассказал специалист, здание площадью 8,8 тысячи квадратных метров находится в ведении школы №10 Москомспорта и располагается по адресу: улица Барышиха, дом 33а, строение 2.
"В двухэтажном здании оборудованы универсальный спортивный и тренажерный залы, помещения для хранения, выдачи и сдачи лыж, раздевалки, тренерские, медицинский кабинет с комнатой психолога, буфет, административные и вспомогательные помещения", – добавил Бочкарев.
Особенность комплекса – первый в Москве биатлонный тир. Длина зала здесь составляет 50 метров, а пользоваться спортсмены будут малокалиберными винтовками. Кроме того, сооружение подойдет для гандбола, тенниса, мини-футбола, волейбола и ряда иных активностей.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подтвердил, что ведомство одобрило ввод комплекса в эксплуатацию по результатам проведенных экспертиз.
Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов ранее заявил, что до конца 2021 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 спортивных объектов. Они расположены в 11 районах 8 административных округов.
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