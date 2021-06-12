На западе Москвы демонтировали незаконное сооружение на крыше ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незаконно возведенную постройку на крыше двухэтажного торгового центра демонтировали в Можайском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Госинспекция по недвижимости при помощи квадрокоптера выявила незаконное сооружение на крыше здания по адресу: улица Беловежская, владение 1, корпус 2", – уточнили в пресс-службе организации.

По словам руководителя Госинспекции Владислава Овчинского, сооружение площадью 28 квадратных метров было возведено без разрешительной документации. Эксперт отметил, что несогласованная постройка может опасно нагружать конструктивную основу торгового центра.

В Госинспекции добавили, что на данный момент нарушение устранено, размещенная без согласования конструкция демонтирована.

В мае сотрудники государственной инспекции заставили москвича демонтировать бассейн на крыше жилого дома на проспекте Мира. Мужчина оборудовал зону отдыха с зимним садом без специального разрешения.