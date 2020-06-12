Главархив расскажет о Московской политехнической выставке 1872 года

Фото: М. Настюков. Встреча ботика "Дедушка русского флота" перед морским отделом Политехнической выставки. 1872 год
Главархив опубликовал документы о первой политехнической выставке в Москве, которая открылась в июне 1872 года. Мероприятие было приурочено к 200-летию со дня рождения Петра I, организацией выставки занимались антропологи, этнографы, а также Императорское общество любителей естествознания. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Документы управления московского генерал-губернатора показывают, что к событию готовились основательно. Комитет выставки создали уже в 1870 году, тогда же был разработан план и концепция экспозиции", – говорится в материале.
Отмечается, что в Главархиве хранится одна из первых отпечатанных брошюр.
В материале говорится, что к открытию выставки в городе построили вторую линию конно-железной дороги. Экспонаты были размещены в Манеже, Александровском саду, на Кремлевской набережной и Варварской площади. Для мероприятия возвели 86 временных павильонов и строений. Участниками стали более десяти тысяч отечественных ученых и мастеров, а также около двух тысяч иностранных гостей.
Согласно архивным документам, на выставке были представлены все стадии производственного процесса. Посетители могли увидеть чертежи, модели и схемы, а также паровозы, пароходы, проекты железных дорог и многое другое.
Как стало известно ранее, в Главархиве Москвы сохранились документы, которые проливают свет на историю развития общественного транспорта столицы. Среди многочисленных документальных свидетельств есть докладная записка начальника транспортного управления Моссовета И. М. Гобермана председателю Моссовета А. И. Ефремову, датированная концом 1930-х годов. Основной темой обращения является неэффективная работа транспорта из-за громоздкой системы управления. В начале ХХ века ведомство вело еще и перевозку овощей и фруктов, а также грузов и рабочих на стройки. По этой причине пассажирские перевозки отошли на второй план, а техника простаивала.
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