Четыре дома ЖК "Символ" украсят черно-белыми фасадами

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проекты четырех новых корпусов, которые будут включены в состав жилого комплекса "Символ" в Лефортове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, корпуса 24, 25, 26 и 27 будут поделены на разноэтажные секции.

"У всех зданий будет выразительный фасад, с угловым остеклением и использованием композитных панелей, также в проекте активно применяются консоли. Их умелое использование позволяет сохранить баланс между строгостью и плавностью, присущими всему комплексу", – подчеркнул Кузнецов.

В оформлении фасадов применят бетонную плитку под кирпич с композитными панелями, стеламитом, стеклофибробетоном, также возможно применение клинкерной плитки.

Первые этажи всех новых корпусов будут отведены под помещения общественного назначения. Там в том числе оборудуют пункты охраны и места для консьержей.

Из каждого дома можно будет попасть во внутридворовые площадки, территории планируются благоустроить. Кроме того, жители смогут выйти в парк "Зеленая река". Под комплексом зданий расположится подземная парковка на 700 машино-мест.

В начале апреля в Москве ввели в эксплуатацию три жилых дома на территории бывшей промзоны Калошино. Жилой комплекс состоит из трех корпусов и суммарно предоставляет 690 квартир.

