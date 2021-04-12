Четыре дома ЖК "Символ" украсят черно-белыми фасадами

13:57
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Москомархитектура согласовала проекты четырех новых корпусов, которые будут включены в состав жилого комплекса "Символ" в Лефортове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, корпуса 24, 25, 26 и 27 будут поделены на разноэтажные секции.
"У всех зданий будет выразительный фасад, с угловым остеклением и использованием композитных панелей, также в проекте активно применяются консоли. Их умелое использование позволяет сохранить баланс между строгостью и плавностью, присущими всему комплексу", – подчеркнул Кузнецов.
В оформлении фасадов применят бетонную плитку под кирпич с композитными панелями, стеламитом, стеклофибробетоном, также возможно применение клинкерной плитки.
Первые этажи всех новых корпусов будут отведены под помещения общественного назначения. Там в том числе оборудуют пункты охраны и места для консьержей.
Из каждого дома можно будет попасть во внутридворовые площадки, территории планируются благоустроить. Кроме того, жители смогут выйти в парк "Зеленая река". Под комплексом зданий расположится подземная парковка на 700 машино-мест.
В начале апреля в Москве ввели в эксплуатацию три жилых дома на территории бывшей промзоны Калошино. Жилой комплекс состоит из трех корпусов и суммарно предоставляет 690 квартир.
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