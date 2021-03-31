Первый дом по программе реновации построили в Щукине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом для расселения по программе реновации построили в столичном районе Щукино. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Это первый жилой дом в районе, построенный по программе реновации", – отметил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Трехсекционный жилой дом с фасадами, облицованными керамогранитной плиткой пастельных тонов, рассчитан на 306 квартир. Пять из них адаптированы для маломобильных людей.

В вестибюле жилой части строения размещены помещения для хранения колясок, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков. В доме также предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Новостройка в Щукине оборудована автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, системами охраны и управления эвакуацией в случае чрезвычайного происшествия. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже расположены в один уровень с поверхностью земли для удобства семей с колясками и маломобильных жильцов.

На придомовой территории у здания установлены детская и спортивная площадки. Во дворе также расположены открытые плоскостные автостоянки, дополнительно есть подземная одноуровневая парковка.

Ранее Загрутдинов рассказал о строительстве дома по программе реновации в районе Нагатинский Затон. Комплекс из двух корпусов готовятся ввести в эксплуатацию в 2022 году.

