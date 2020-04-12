Власти Москвы разъяснили порядок получения пропуска по телефону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам без мобильных и возможности выйти в Интернет получат пропуск по стационарному телефону.

Как сообщил ТАСС министр правительства столицы Алексей Немерюк, для этого необходимо позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77. Затем нужно продиктовать персональные данные, а также указать цель поездки, после чего оператор продиктует 16-значный код.

Его нужно будет продиктовать или показать сотруднику полиции при соответствующей необходимости, пояснил Немерюк. Он подчеркнул, что аналогичную операцию предстоит проделать пенсионерам в случае поездки в больницу для оказания медуслуг.

11 апреля Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

В Москве введут специальные пропуска для поездок

Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения. Получить пропуск можно тремя способами: отправить заявку на портале mos.ru, отправив СМС на номер 7377 либо позвонить по вышеуказанному телефону.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах.

Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250, умерло 106 пациентов. В оперштабе заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.