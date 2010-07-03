Рисовать 3D-граффити с изображением музейных экспонатов могут разрешить в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Художникам могут разрешить расписывать фасады московских зданий 3D-граффити, если они будут изображать значимые музейные и архитектурные экспонаты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова ("Единая Россия").

Депутат уточнил, что подобные рисунки должны быть сперва узаконены и согласованы с мэрией. Кроме того, художники должны заранее хорошо продумать изображение, уточнить его направленность, а также, с каким профессионализмом будет выполнен данный рисунок.

"Возможно, граффити с изображением культурных и исторических объектов, значимых музейных и архитектурных экспонатов привлекли бы дополнительное внимание, ведь не все имеют возможность посещать музеи", – пояснил Евгений Герасимов.

Ранее сообщалось, что на здании министерства обороны РФ появится граффити к 200-летию открытия Антарктиды. Сейчас специалисты прорабатывают макет изображения, на котором, как уточнялось, могут появиться российские путешественники.