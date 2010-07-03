Граффити к 200-летию открытия Антарктиды появится на здании Минобороны

Фото: ТАСС/Steve Mandel/Barcroft Media

Граффити к 200-летию открытия Антарктиды появится на здании министерства обороны РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора департамента организационно-протокольной и выставочной деятельности Русского географического общества Ингу Горб.

Инга Горб уточнила, что на данный момент они думают над проектом, уточнив, что скорей всего на стене будут нарисованы российские путешественники. "Чтобы люди знали, что русские мореплаватели были первопроходцами", – пояснила она.

При этом она добавила, что граффити может появиться на стене уже летом нынешнего года.

28 января 1820 года (16 января по старому стилю) вошло в историю как день открытия шестого континента – Антарктиды. Честь ее открытия принадлежит русской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Ранее 33-летний уроженец Портленда (штат Орегон) Колин О'Брейди пешком пересек Антарктиду. Американец за 54 дня преодолел около 1,5 тысячи километров без чьей-либо помощи.

О'Брейди начал свой путь 3 ноября 2018 года с санями и снаряжением, которое весило 170 килограммов. О' Брейди посвятил переход своему другу Генри Уорсли. В 2016 году он погиб недалеко от финиша, пытаясь покорить Антарктиду.