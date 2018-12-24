В Антарктиде появился безлимитный интернет

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Оператор сотовой связи Tele2 запустил международный роуминг в Антарктиде.

В компании отметили, что путешественникам доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрельяс – одной из двух деревень материка с постоянным населением, большую часть которого составляют чилийские военные и их семьи.

В пресс-службе оператора отметили, что сюда также часто приезжают путешественники и филателисты: они едут в деревню специально, чтобы отправить открытку с местной почты со штампом Антарктиды.

Директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин пояснил, зачем нужен международный роуминг в Антарктиде.

"Значительная часть абонентов Tele2 – молодая и активная аудитория, которая любит экстремальные виды спорта и необычные путешествия. Эти клиенты добираются и до камчатских сопок, и до исландского Торсхавна", – сказал он.

Ранее мобильный оператор Tele2 сообщил, что заморозил стоимость услуг в международном роуминге.