Tele2 не планирует повышать цены в роуминге

Мобильный оператор Tele2 не планирует поднимать цены на услуги связи в международном роуминге в новом году, рассказал генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин "Российской газете".
"Однозначно мы не планируем повышать цены на международный роуминг в ближайшей перспективе, это наше осознанное решение, так что на новогодние каникулы наши абоненты могут уезжать за границу по самым приятным ценам", – рассказал Жижикин.
Он также напомнил, что у оператора нет роуминга при поездках по стране, причем оператор отменил наценку ранее установленного ФАС срока.
Ранее сообщалось, что Гоcдума приняла закон об отмене внутреннего роуминга. Согласно закону, сотовые операторы обязаны предоставлять абонентам единые условия вне зависимости от региона, в котором они находятся.
Закон об отмене национального роуминга в России прокомментировал зампред думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников. Принятие закона депутат назвал "большим прорывом", подчеркнув, что ранее аналогичные решения были приняты во многих крупных странах.
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