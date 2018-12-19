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19 декабря, 16:29

Госдума назвала отмену роуминга большим прорывом

власть технологии

19 декабря, 16:29

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Фото: depositphotos/tatsianama

Закон об отмене национального роуминга в России, который 19 декабря приняла Госдума, прокомментировал зампред думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

Он напомнил, что законопроект не раз обсуждали, но долгое время не принимали. "Было опасение того, что операторы связи поднимут общие тарифы, и в итоге пострадают не только те, кто звонит в регионы, но и те, кто пользуется местной связью", − пояснил депутат в беседе с RT.

По словам парламентария, когда закон пытались принять в первый раз, мобильные операторы ввели выгодные для пользователей спецтарифы на связь между регионами и городами. Эта промежуточная мера позволила операторам привыкнуть к мысли, что "связь должна быть в адекватных пределах ценовой политики между городами, регионами", считает Крупенников.

Принятие закона об отмене национального роуминга в России депутат назвал "большим прорывом", подчеркнув, что ранее аналогичные решения были приняты во многих крупных странах. Новый закон, по мнению парламентария, "будет способствовать информационному обмену между гражданами и развитию цифровой экономики в целом в России".

Ранее сообщалось, что Госдума отменила национальный роуминг для сотовой связи на территории России. Закон устанавливает одинаковые условия для услуг связи, вне зависимости от того, находится абонент в домашнем регионе или за его пределами. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

власть технологии

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