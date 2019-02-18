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16:56

Сани для перевозки сверхтяжелых грузов по льду испытали в Антарктике

технологии

16:56

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Фото: ТАСС/Lotus Communications

Высокотехнологичные сани, созданные российскими учеными для перевозки сверхтяжелых грузов по льду, выдержали первые испытания в Антарктиде. Тестирование разработки проходило около станции "Прогресс", сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснано.

Сани спроектировали сотрудники петербургского Научно-производственного объединения по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды". В ходе испытаний их творение собирали и разбирали в различных условиях. В процессе участвовали работники предприятий полимерного кластера Санкт-Петербурга, а также представители Арктического и антарктического НИИ.

В итоге все запланированные мероприятия были выполнены с опережением графика.

В фонде уточнили, что необходимость создания специальных грузовых саней связана с проектом строительства нового зимовочного комплекса на станции "Восток". Там собираются возвести новый зимовочный служебно-жилой комплекс, который будет иметь автономность до девяти месяцев в году.

Чтобы объект появился, в район нужно доставить сотни тонн грузов. На монтаж новой станции отведут всего две недели. Справиться с задачей помогут два десятка саней грузоподъемностью по 60 тонн каждые.

Ранее специалистам НИЦ "Курчатовский институт" впервые удалось найти бактерии во время исследования горной части Антарктиды. Обнаруженные ими микроорганизмы способны выжить в экстремальных условиях.

технологии

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