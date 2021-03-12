Более 30 столичных объектов украсила подсветка в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Архитектурно-художественная подсветка в прошлом году украсила более 30 объектов культуры Москвы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

В частности, были подсвечены Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ, храм Василия Блаженного, храм преподобного Андрея Рублева в Раменках, Кафедральный собор святых Петра и Павла, здание Российского союза промышленников и предпринимателей, храм Тихвинской иконы Божией матери в Сущеве, мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы" в Зеленограде, здания на Никитском, Тверском, Петровском, Рождественском, Сретенском и Чистопрудном бульварах.

В рамках проекта были установлены более двух тысяч светодиодных энергоэффективных осветительных приборов, срок службы которых без замены достигает 12 лет.

В ведомстве подчеркнули, что подсветка призвана подчеркнуть архитектуру зданий и сохранить их уникальность. С 2011 года количество подсвеченных сооружений в городе растет. В настоящее время их более двух тысяч.

Ранее стало известно, что Москва в 13-й раз примет участие в ежегодной экологической акции "Час Земли". Акция состоится 27 марта с 20:30 до 21:30. По традиции в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

