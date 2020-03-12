Московский зоопарк с 13 марта будет работать дольше

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский зоопарк с 13 марта откроет дополнительный вход и будет работать на час дольше – до 19:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Как уточняется, кассы на вход будут работать с 9:00 до 18:00.

"Отдельная новость – открывается дополнительный вход с улицы Большой Грузинской, дома 1, строения 103, рядом с КПП-1. Удлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше, установился устойчивый плюс, оживились многие обитатели зоопарка. После пробуждения сурков мы перешли на весенний режим работы. А так как пораньше пробудились медведи, которые особенно популярны у посетителей, было решено добавить дополнительный час", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительный вход открывают для удобства посетителей.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны. Данные рептилии занесены в Международную Красную книгу в силу того, что их численность ежегодно сокращается.

Синехвостые вараны были представлены в коллекции зоосада Москвы в 1970-х годах, однако потомство от уникальных рептилий получить не удалось. Теперь же появилась новая возможность это сделать.

Отмечается, что ящерицы уже освоились на новом месте. Пока что они находятся под круглосуточным наблюдением зоологов, посетители смогут познакомиться с редким видом рептилий в мае.