"Активные граждане" оценят благоустройство общественных пространств столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили пройти участие в голосованиях, посвященных проектам благоустройства общественных пространств, которые были реализованы в прошлом году, пишет портал мэра и правительства столицы.

Они все пройдут в проекте "Активный гражданин". Всего откроют 11 голосований, первое коснется Юго-Западного административного округа. Там вблизи Деревлевского пруда создали пространство для отдыха с амфитеатром, качелями и смотровой площадкой. Вдоль реки Котловки проложили экологический маршрут для прогулок, который начинается у Нахимовского проспекта и заканчивается у улицы Ремизова.

В рамках другого голосования жители столицы смогут выразить свое мнение о том, как изменился облик восточной части города. В частности, им предстоит оценить обновленную площадь Викторио Кодовильи, которая теперь представляет собой уютный сквер с детской площадкой и зоной для занятий спортом.

Также горожане выскажут свое мнение о масштабном благоустройстве территории вдоль Красноярской улицы в районе Гольяново. Там появился спортивный кластер со скейт-парком, игровые площадки и зона отдыха у воды.

Следующие голосования затронут два новых общественных пространства: обновленный парк "Вишневый сад" на севере Москвы и набережную вдоль Сходненского канала с игровой зоной в виде парусника на северо-западе города.

Вместе с тем жители смогут оценить обновленное пространство возле Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице в ЦАО и экотропу на улице Красного Маяка в ЮАО.

В "Активном гражданине" также пройдет опрос по выбору начинки для масленичных блинов. Для участвующих будут представлены на выбор пять начинок.

Каждую жители и гости столицы смогут попробовать на площадках проекта "Зима в Москве". При этом тот вариант, который победит в голосовании, будет продаваться для всех желающих со скидкой в 10% на 11 московских межрегиональных ярмарках в восьми округах столицы.