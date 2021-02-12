В День всех влюбленных Останкинскую башню украсит огромная валентинка

Фото: vk.com/tv_tower

В честь Дня святого Валентина, 14 февраля, Останкинскую телебашню украсит огромная валентинка. Об этом рассказали в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Открытка появится с 10:00 до 22:00. На ней Купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира", – говорится в сообщении.

Также в День всех влюбленных филиалы РТРС в Ростове-на Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске, Костроме и других городах включат праздничную подсветку.

Ранее стало известно, что ВДНХ подготовила тематическую программу ко Дню святого Валентина. Для гостей разработали шоу, концерты и мастер-классы. Мероприятия будут проходить 13 и 14 февраля.