Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Температура воздуха в Москве в ночь на 13 января и в утренние часы опустится до 30 градусов мороза. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков со ссылкой на данные метеорологов.

"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем – функционирование систем жизнеобеспечения", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. В связи с прогнозом погоды в столице подготовили к работе источники аварийного энергоснабжения и подняли до максимального значения температуру теплоносителя в системе отопления.

Москвичи, желающие задать вопросы, связанные с теплоснабжением, могут обратиться:

на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК" по телефону +7 (495) 539-59-59 ;

; в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53 ;

; в управляющую компанию, узнать номер которой можно на портале "Дома Москвы".

В связи с ожидающимся понижением температуры москвичам рекомендовали сократить до минимума время пребывания на улице.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее спрогнозировал 26-градусные морозы в столице днем 13 и 14 января. Показатель окажется ниже нормы на 12–14 градусов.



Москвичей предупредили о сильном морозе в ночь на 13 января