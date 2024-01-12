Бизнесмены выкупили у Москвы почти 90 объектов недвижимости в ЦАО в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представители малого и среднего бизнеса выкупили у столицы 89 объектов недвижимости в центре города в 2023 году. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что предприниматели выкупали недвижимость без торгов по преимущественному праву. Общая площадь объектов – 20,9 тысячи квадратных метров.

По его данным, больше всего помещений (27) общей площадью 4,1 тысячи "квадратов" находится в Басманном районе, еще 12 площадью 1,6 тысячи квадратных метров – в Пресненском. Девять объектов площадью 1,5 тысячи квадратных метров расположились в Мещанском районе.

По восемь объектов бизнесмены выкупили в районах Хамовники и Замоскворечье, по семь – в Тверском и Таганском, по пять – в районах Красносельском и Арбат, еще один – в районе Якиманка, уточнили на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что самое большое из выкупленных зданий находится в Таганском районе по адресу Средняя Калитниковская улица, дом 27, строение 1. Его площадь – 4,2 тысячи квадратных метров. Между тем самая маленькая площадь (15,3 квадратного метра) у помещения в Мещанском районе по адресу улица Гиляровского, дом 36, строение 1а.

На сайте напомнили, что бизнесмены, которые арендуют у города недвижимость минимум два года, а также включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут ее выкупить. Помещения, реализованные на аукционах для МСП, должны как минимум пять лет находиться в перечне объектов для использования малым и средним бизнесом.

В декабре 2023 года сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса в Москве выкупили у города в рассрочку свыше 320 объектов недвижимости за год. Общая площадь таких объектов составляет около 60 тысяч "квадратов".

Кроме того, жители Москвы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости за 10 месяцев прошлого года. Общее количество сделок увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – всего 2,4 тысячи договоров.

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