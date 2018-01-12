В приложении "Мосгорпасс" появилась аудиоэкскурсия по московским театрам

12 января, 13:24
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
В рамках фестиваля “Путешествие в Рождество” приложение "Мосгорпасс" пополнилось аудиоэкскурсией “Москва театральная”. Гидом выступил актер Владимир Конкин. Аудиоэкскурсия уже доступна в PlayMarket и AppStore.
"Аудиоэкскурсия поможет туристам, а также самим москвичам лучше узнать столицу. Для многих, история известнейших городских театров откроется с новой стороны. А благодаря таланту Владимира Конкина привычный маршрут на работу или с работы или прогулка по городу превратится в увлекательное театральное путешествие", – сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
Прогулка занимает ровно один час. Маршрут состоит из 21 пункта. В него входят как пешеходные участки, так и поездки на общественном транспорте.
Маршрут начинается с пешеходной прогулки по Никольской улице в сторону Кремля, а заканчивается на Садовом кольце у Баррикадной улицы. Можно заранее выйти, чтобы посетить дом–музей Чехова, или продолжить путь до подходящей станции метро – "Смоленской", "Парка Культуры" или "Октябрьской".
Аудиоэкскурсия "Москва театральная" – второй совместный проект "Московских сезонов" и "Мосгорпасса": в сентябре 2017 года, в рамках празднования 870-летия столицы, в приложении появилась карта главных площадок праздника и экскурсия по Тверской.
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