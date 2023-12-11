В Москве установили указатели к 16 объектам, связанным с освоением Арктики

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве впервые установили указатели к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. Работы были проведены в рамках развития Единой системы навигации в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советским исследователям Арктики Г. А. Ушакову и В. А. Русанову, Дому полярников на Никитском бульваре", – уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В комплексе добавили, что единая система навигации формируется в столице с 2014 года. Она представляет собой важную составляющую комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство Москвы.

Единая система навигации помогает жителям и гостям столицы быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру или другому социально значимому объекту.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что навигация транспорта в Москве стала полноценной экосистемой, охватывающей все виды городского транспорта, включая самый новый – речной. Первым и самым смелым экспериментом в этой сфере стала напольная навигация, появившаяся еще в 2014 году, отметил мэр.



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