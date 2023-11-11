Москва провела открытый диалог об экономике для студентов 13 ведущих вузов РФ

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

Почти 300 учащихся экономических специальностей 13 ведущих столичных вузов приняли участие в Дне экономиста для студентов, организованном в канун профессионального праздника. Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, на сегодняшний день экономист является одной из востребованных специальностей.

"Экономисты закладывают основу для реализации государственных и бизнес-проектов, принимают важные решения, от которых зависят стабильность, эффективность и рост производств, отраслей, регионов и всей страны", – сказала министр.

Для студентов организовали открытый диалог об экономике и ее будущем совместно с замминистра экономики РФ Полиной Крючковой, министром правительства Москвы Марией Багреевой и ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым.

"Студенты – это будущее нашей экономики, поэтому нам важно говорить с ними о текущей ситуации, актуальных тенденциях и перспективах, инструментах и механизмах, призванных укреплять и развивать экономический потенциал Москвы и России. Нам также необходимо получать обратную связь от молодых специалистов", – подчеркнула Багреева.

Участники программы стажировки могут попробовать свои силы в департаментах, комитетах, префектурах, управах и других городских организациях.

Во второй части мероприятий студенты стали участниками интеллектуальной викторины "Игры разума", во время которой задавались вопросы об экономике столицы и страны.

В Дне экономиста приняли участие студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", МГИМО МИД РФ, Финансового университета при правительстве РФ, РАНХиГС при президенте РФ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РУДН имени Патриса Лумумбы, ВАВТ Минэкономразвития России, РГГУ, Московского университета имени А. С. Грибоедова, МГУУ правительства Москвы, МФЮА и Российской экономической школы.

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